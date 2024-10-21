الصفدي: لا يوجد أي مبرر لفشل المجتمع الدولي ومؤسساته في حماية الأبرياء

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الرعب الذي ترتكبه إسرائيل بحق سكان شمال غزة بأكمله لا إنساني.

وأضاف الصفدي في منشور عبر منصة (إكس) إنه "شر محض وجريمة حرب لا ينبغي للإنسانية أن تتسامح معها، ولابد وأن يواجه هذا العدوان بإجراء دولي حاسم لوقفه على الفور، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات فعّالة".

وقال إن إسرائيل تجوّع مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتقصف أحياء بأكملها وتدمرها، وتحرق الأطفال النازحين في الخيام، وتدمر المستشفيات. وهي تروع السكان بوحشية لإجبارهم على النزوح عن وطنهم. ولا ينبغي لمجلس الأمن وكل أعضاء المجتمع الدولي أن يسمحوا لهذه الجريمة الوحشية بالاستمرار ولو لدقيقة واحدة.

وأضاف أن الفشل في وقف هذه المذبحة يشكّل وصمة عار على المجتمع الدولي بأسره، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل جرائم الحرب اللاإنسانية لأن العالم يسمح لها بذلك، ولابد وأن تنتهي حالة الإفلات من العقاب.

وتابع أنه لا ينبغي السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق المزيد من الأطفال الفلسطينيين أحياء، ولا ينبغي السماح لها بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتدمير المزيد من المدارس والمستشفيات.

وقال إنه لا يوجد أي مبرر لفشل المجتمع الدولي ومؤسساته في حماية الأبرياء، ووقف التطهير العرقي، وتنفيذ القانون الدولي وضمان العدالة.