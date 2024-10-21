وزير الخارجية التركي يؤكد وفاة المتهم بمحاولة الانقلاب ضد أردوغان عام 2016

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أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقارير المتداولة بشأن وفاة فتح الله جولن، المتهم بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016.

وقال في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، صباح الاثنين: «مصادرنا الاستخباراتية تؤكد موت زعيم تنظيم (جولن) الإرهابي فتح الله جولن»، وفقًا لتعبيره.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة «إن تي في»، ووسائل إعلام تركية أخرى، اليوم الاثنين، أن رجل الدين الإسلامي التركي فتح الله جولن توفي في الولايات المتحدة حيث كان يقيم.

وتتهم أنقرة «جولن» بالمسئولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 2016.

وأسس جولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية متهماً بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونفى جولن هذه الاتهامات مراراً.