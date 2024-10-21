جاري نيفيل يتهم صلاح بـ«الغطس» أمام تشيلسي

اتهم جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، محمد صلاح، نجم ليفربول، بتعمد السقوط و«الغطس» داخل منطقة جزاء تشيلسي للحصول على ركلة جزاء.
قال جاري نيفيل في تصريحات على شبكة «سكاي سبورتس»:" محمد صلاح لاعب عظيم لكن عليه أن يتوقف عن التمثيل فذلك يشوّه سمعته".
أضاف جاري نيفيل:" كان يجب منحه بطاقة صفراء على سقوطه المتعمد بالأمس!، فقط شاهد صلاح، ما يحاول فعله هو بدء التلاحم، إنه أمر غير طبيعي ويلقي بنفسه على الأرض".
أضاف جاري نيفيل:" يجب أن يتم إنذار صلاح، لماذا لم يتم إنذاره؟ إنه غطس واضح".
قاد محمد صلاح ليفربول للفوز على تشيلسي بنتيجة 2-1، سجل منها صلاح هدفا من ركلة جزاء وصنع آخر.