اعتقال 18 فلسطينيا من الضفة بينهم طفلان

قال نادي الأسير الفلسطيني إن «قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، 18 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون».

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين، أن قوات الاحتلال تواصل عمليات التحقيق الميداني في بلدة دير أبو مشعل/رام الله، ولم يتسّن التأكد من حالات الاعتقال في البلدة لاستمرار العملية.

ونوه أن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخراً بشكل كبير في المحافظات كافة، وطالت المئات من الشبان، قائلًا أن «حملة الاعتقالات وعمليات التحقيق الميداني، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين».

وأشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفًا و400 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

وذكر أن «قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة».

وجدد التنويه أن «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف».