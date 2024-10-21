الفيوم: تأجيل محاكمة المتهمين بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات بـ3 ملايين جنيه لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبدالحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبدالسلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبدالله، تأجيل محاكمة تشكيل مكون من 7 أفراد بينهم سيدتين، متهمين بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بـ3 ملايين جنيه، لجلسة الغد، وذلك بعد تأجيل الجلسة اليوم لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والضحية.



وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديده بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته إلى شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.

وبالتحري تبين أن كلً من "هشام.خ، و"محمد.ع"، و"وفرج.م"، و"صبحة.م"، و"تامر.ي"، و"هاني.م"، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه على التصوير مع زميلتهم الأولى، وتصويره عارياً تحت التهديد، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بـ3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول و2000 جنيه.

وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين وفر 4 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة أقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة لتنظرها محكمة الفيوم غداً الثلاثاء بعد تأجيلها اليوم للمرافعة.