الموسيقار عمر خيرت يبدع في ليلة أسطورية حالمة على مسرح النافورة (صور)

في أجواء تفيض بالأصالة والرقي، شهد مسرح النافورة بدار أوبرا القاهرة ليلة من ليالي الفن الرائعة، حيث أطل الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، وسط إقبال جماهيري كبير، وعزف بأنامله مختارات من أعذب ألحانه التي تؤكد على عبقريته الموسيقية.

وعزف خيرت ثلاث مقطوعات للبيانو والأوركسترا: "خلي بالك من عقلك"، "ليلة القبض على فاطمة"، "حبيبة"، "في هويد الليل"، "مسألة مبدأ ٢"، "تيمة حب"، "زي الهوا"، "الداعية"، "العاصفة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "خايف من بكرة ليه"، "الخواجة عبد القادر"، "وجه القمر"، "صابر يا عم صابر"، "عفواً أيها القانون"، "مافيا"، "عارفة"، "البخيل وأنا"، "100 سنة سينما"، "المصري"، "قضية عم أحمد"، و"فيها حاجة حلوة"، التي رسمت لوحة موسيقية متكاملة تفيض بالإبداع والتفرد. واستمتع الجمهور العاشق للفن الراقي بتلك المقطوعات التي نجحت على مدار عقود في تشكيل وجدان أجيال متعاقبة.

وفي مسرح الجمهورية، أحيَت فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار حفلاً ضم باقة من كنوز الطرب الأصيل، منها "أغداً ألقاك"، "عزف قانون جمال عبد المنعم"، "الشيطان"، "يا تمر حنة"، "خفيف الروح"، "موشح منیتی عز الاصطباری"، "سوق الحلاوة"، "هقابله بكره"، "ياللي نويت تشغلني"، "العيون السود"، "قارئة الفنجان"، "دور أنا هويت"، "وحشتني"، "الأروام"، "ليالي الأنس"، "مغرم صبابا"، و"أروح لمين"، لتعيد إلى الأذهان روائع الزمن الجميل. وقد تألق في الأداء فتحي ناصر، وأسماء الدسوقي، ومازن حلمي، ومريم هاني، وحسام حسني، وفاطمة مثنى، وميار، ونورهان، وكريستينا، ونهى المصري، وشمس الأسواني، ولميس أمين، وأحمد عبد العزيز، وأسماء الجمل.

وفي مسرح معهد الموسيقى العربية، عاش الحضور ليلة طربية خالصة مع الفنان محمد الطوخي وفرقته، وقد شملت مجموعة من أعمال الموسيقى العربية الخالدة، منها: "لما انت ناوي"، "ياللي سامعني"، "لاموني الناس"، "يا واحشني رد عليا"، "وحياتك يا حبيبي"، "شعوري ناحيتك"، "لأ مش أنا اللي أبكي"، "سمرا يا سمرا"، "طاير يا هوا"، "في يوم وليلة"، "كعب الغزال"، "موعود"، "سيرة الحب"، "قارئة الفنجان"، "ألف ليلة وليلة"، و"حسكنك يا مصر".

أما في مسرح سيد درويش بالإسكندرية، فقد تألقت فرقة الإيقاعات الشرقية تحت قيادة الفنان سعيد الأرتيست في حفل مميز، قدمت خلالها معزوفات شرقية وارتجالات أظهرت براعة الأرتيست وقدرته على المزج بين التراث والتجديد. وتفاعل معها الجمهور من خلال تراكات مثل: "مجانيني"، "مكسرات"، "تفاصيل"، "خربشة"، "روشة"، "غمض وفتح"، "صوابع زينب"، وأعمال "الربابة والصعيدي"، "بحبك يا لبنان"، "عربية أرض فلسطين"، "مصر جميلة"، و"رمش عينه". كما أهدى جمهور الإسكندرية فقرة خاصة بعنوان "ميدلي إسكندرية"، بأداء أماني سمير، ونهى حافظ، ونورا، وأسماء الأزرق، والمطرب الصغير محمد محمود.