أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، أن غدا الثلاثاء ٢٢ من أكتوبر الجاري، هو اليوم الأخير في تلقي طلبات التقديم الإلكترونية لمسابقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم والتي تقام كل عام تحت رعايته، بجوائز مالية قيمة تصل لأكثر من ٢٣ مليون جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ المتقدمون من يوم الأربعاء ٢٣ أكتوبر الجاري في تسليم المستندات الخاصة بهم من خلال شيوخ المعاهد ومنسقي الأروقة ومحفظي المكاتب إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة التابعين لها تمهيدا لإعلان جداول الاختبارات خلال ١٠ أيام.

وتنقسم المسابقة لـ4 مستويات هي: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، والمستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس، أما المستوى الرابع فيكون في حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.

* شروط الالتحاق

وحددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بعض الشروط العامة للمسابقة والاشتراك في كل مستوى، حيث يحق الاشتراك في المسابقة لطلاب المعاهد الأزهرية (ابتدائي، وإعدادي، وثانوي)، وطلاب الرواق الأزهري (شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية)، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف (شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية)، كما يشترط ألا يزيد سن الطالب عن (18) عامًا.

ويحق لطلاب (مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط) الاشتراك في المستويات الأربعة، أما طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية يحق لهم الاشتراك في المستويات (الأول والثاني والثالث فقط)، بينما يحق لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية الاشتراك في المستويَيْن (الأول والثاني فقط)، ولا يحق للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى في العام الواحد، ويحق للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام اللاحقة.

ويتاح التقديم عبر الرابط:

https://service.azhar.eg/services/GrandImamaQurancompetition