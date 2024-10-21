أبو الغيط يدعو إلى تنفيذ القرار 1701 في أقرب وقت

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القرار الأممي رقم 1701 بشأن لبنان «محوري»، ويجب تنفيذه في أقرب وقت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة بيروت، اليوم الاثنين: «القرار تم تبنيه عام 2006، كنت وقتها وزيرًا للخارجية وأرى أن القرار مناسب للتنفيذ والتطبيق الفوري».

وأشار إلى أنه استمع خلال زيارته للبنان إلى رؤية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، للموقف ونقاشه مع المبعوث الأمريكي، وما توصل إليه من احتمالات لتفاهمات.

وأكمل: «آمل أن تتحرك الأمور وأن يشهد الموقف في لبنان انفراجة، خاصة أنه موقف خطير ومرفوض، فنحن نرفض العنف الإسرائيلي البالغ وإهدار الحياة بدون معنى كما نشهد على الأرض».

واستطرد: «يحزن الإنسان ويأسف أن يرى هذا القدر من الإهمال من قوى ذات تأثير في العالم؛ تحدثت كثيرًا عن مبادئ وقيم، ونرى أن تلك المبادئ والقيم اختفت تمامًا في منهجها بالنسبة لغزة والوضع في لبنان».

وأشار إلى أن «القوى ذات التأثير في العالم حاولت تلقين الدول العربية بتلك القيم»، معقبًا: «استمعت على مدار 70 عامًا وأشاهد ما يسمحون بفعله.. مأساة كبرى».