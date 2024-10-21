قودي وذا كونسلتانتس: دراسة تكشف عن صعود النساء في المناصب القيادية بمصر

في خطوة تتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة القطاعات، كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "ذا كونسلتانتس إم إي إيه" بالتعاون مع "قودي" – المنصة المتخصصة في تمكين ودعم القيادات النسائية في الشرق الأوسط – عن إنجازات ملحوظة حققتها المرأة المصرية في قطاع الأعمال والمناصب القيادية، تأتي هذه النتائج في ظل ما تشهده البلاد حاليًا من نهضة ملحوظة في الشركات الناشئة التي تقودها النساء، مما يسهم في تعزيز وجود المرأة في المناصب التنفيذية ويرفع من تأثيرها في مشهد الاقتصاد الوطني.

أبرزت الدراسة - التي شملت مقابلات مع نحو 400 امرأة ممن يشغلن المناصب القيادية في الشرق الأوسط - أن مصر تشهد نهضة متنامية غير مسبوقة في ريادة النساء للأعمال تتماشى مع إستراتيجيتها الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة المصرية، خاصةً في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والابتكار، مما يعزز الحضور القوي للمرأة المصرية في المناصب التنفيذية.

وعلى إثر هذا، تأتي مبادرة "قودي" لتؤكد على التزامها بتوفير الدعم والإرشاد للمرأة في مسيرتها المهنية، إذ تعتزم المنصة إطلاق برامج متخصصة تهدف إلى تزويد النساء بالمهارات اللازمة وفرص التواصل، ما يُمكّنهن من تحقيق تطلعاتهن المهنية والوصول إلى مواقع قيادية أكثر تأثيرًا.

تشير الدراسة إلى زيادة ملحوظة في عدد الشركات الناشئة التي تقودها النساء في مختلف القطاعات، وخاصةً في مجالات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والمؤسسات الاجتماعية. وتعكس هذه الزيادة جهود الحكومة في إطار رؤية 2030 لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، حيث تضع المرأة المصرية بصمتها المميزة وتقود الابتكار وتحدث ثورة في الصناعات التقليدية، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.

وقد أظهرت الدراسة أيضًا أن 87٪ من القيادات النسائية بادرن بإجراء تغييرات هيكلية في بيئة العمل لتصبح أكثر دعمًا للنساء في المناصب الإدارية، وتعكس هذه الخطوات الجريئة التزامًا فعليًا بمعالجة قضايا الشمولية وتعزيز المساواة بين الجنسين في المؤسسات، فيما أكدت ما يقرب من 100٪ من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع على الدور الجوهري للإرشاد في تطوير مسيراتهن المهنية.

ولهذا تتبنى "قودي" الإرشاد كجزء لا يتجزأ من رسالتها ونهجها لتمكين المرأة في الشرق الأوسط، حيث تسعى المنصة إلى توفير الأدوات والدعم الذي تحتاجه النساء لتحقيق طموحاتهن.

تتناغم مبادرات منصة "قودي" مع أهداف رؤية مصر 2030، حيث تسعى إلى تمكين المرأة المصرية وتزويدها بالموارد والدعم اللازمين لتولي أدوار قيادية مؤثرة. وتخطط "قودي" لإطلاق سلسلة من البرامج المصممة خصيصًا لتسريع التعلّم وإتاحة فرص التطوّر الشخصي والمهني للمرأة. ومن خلال شبكات التواصل العالمية، والفعاليات المتنوعة، وبرامج الإرشاد مهني، وفرص التدريب، تعمل "قودي" على تمكين النساء وتسريع نموهن.

وفي هذا الصدد، علقت ماريز عساف، الرئيس التنفيذي المؤسِس لمنصة "قودي"، قائلة: "في ظل السعي الدؤوب لتحقيق أهداف رؤية 2030، تتبنى "قودي" مهمة إعداد النساء لتولي المناصب القيادية؛ فتمكين المرأة ليس مجرد ركيزة أساسية للازدهار الاقتصادي، بل هو ضرورة ملحة لتحقيق نمو مستدام في جميع القطاعات".

ومع مواصلة مصر رحلتها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، يشهد التمثيل المتزايد للمرأة في المناصب القيادية تطورًا مشجعًا، حيث تتضافر جهود مؤسسات مثل "قودي" لضمان مستقبل أكثر شمولًا.

ومع تضييق الفجوة بين الجنسين، تسير مصر بخطى ثابتة نحو أن تكون نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، من خلال دعمها المستمر للمرأة وإعطائها الدور الذي تستحقه في بناء اقتصاد أقوى ومستقبل أكثر إشراقًا.