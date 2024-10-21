أكثر من 400 ألف نازح عبروا من لبنان إلى سوريا

صرح مصدر في إدارة الهجرة والجوازات السورية اليوم الاثنين، بأن عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى سوريا بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وصل إلى ما يقرب من 400 ألف شخص.



وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "عدد الوافدين إلى سوريا من لبنان منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان من 22 سبتمبر إلى 18 أكتوبر- بلغ 395485 شخصا، بينهم 124450 نازحا لبنانيا، و271035 سوريا عادوا إلى بلادهم".

في الوقت نفسه، أفادت وزارة الصحة السورية على موقعها الإلكتروني أن "أكثر من 28 ألف أجنبي حصلوا على أكثر من 56 ألف خدمة طبية مجانية خلال 26 يوما".

وأضافت أن المساعدات الطبية شملت العمليات الجراحية والطارئة وخدمات الصحة النفسية والإنجابية، فضلا عن لقاحات ضرورية، بما في ذلك للأطفال والنساء في سن الإنجاب.

وفي وقت سابق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا تعيق فرار النازحين وتعرقل عمليات المساعدات الإنسانية، محذرة من أنها تعرض المدنيين إلى "مخاطر جسيمة".

وأضافت المنظمة الحقوقية أنه "حتى لو استهدفت هجمة إسرائيلية هدفا عسكريا مشروعا، قد تبقى غير قانونية إذا كان يتوقع أن تسبب أضرارا مدنية مباشرة غير متناسبة مع المكسب العسكري المتوقع".

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل جميع مناطق لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في الجنوب.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "حصيلة اليومين الماضيين من العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت 36 شهيدا و204 جرحى، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 2448، والجرحى إلى 11471".