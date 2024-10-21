شهدت منطقة باد شونبورن جنوب غرب ألمانيا تدشين أكبر وأقوى محطة طاقة شمسية عائمة في ألمانيا حتى الآن، وفقًا لتصريحات الشركة المشغلة.

وأوضحت الشركة المشغلة نيكسنتوري أن المحطة تحتوي على أكثر من 27 ألف لوحة شمسية بطاقة مثبتة تبلغ 15 ميجاواط، وتطفو على بحيرة فيليبزيه، وتغطي مساحة تزيد عن 8 هكتارات. وذكرت الشركة أن المحطة تنتج الكهرباء منذ الأول من أغسطس الماضي.

ويتم توجيه الكهرباء إلى مصنع الحصى على البحيرة الاصطناعية. وقالت الشركة إن الطاقة غير المستخدمة سيتم ضخها في الشبكة العامة. ومن المتوقع أن تنتج المحطة حوالي 16 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا.

من جانبه، قال فينفريد كريتشمان رئيس حكومة ولاية بادن-فورتمبرج (تقع بها منطقة باد شونبورن) خلال الافتتاح: "لكي تنجح عملية التحول في الطاقة، علينا استغلال جميع الإمكانيات المتاحة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية العائمة".

وأضاف أن الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا لن تتوانى عن توفير أفضل الظروف الإطارية لمثل هذه المشاريع. وتم التخطيط لهذه المحطة منذ عام 2021، وبدأت أعمال البناء في منتصف فبراير من هذا العام.

يذكر أن هذه ليست هي المحطة الأولى من نوعها في جنوب غرب ألمانيا، فهناك بالفعل ألواح شمسية عائمة على بحيرة اصطناعية في منطقة رينشن وكذلك في منطقة أوستراخ. وغالبًا ما يتم تشغيل مصانع حصى بالقرب من البحيرات حيث تستهلك هذه المصانع كميات كبيرة من الكهرباء.

وتُعتبر هذه البحيرات مناسبة لإقامة محطات طاقة شمسية عائمة كبيرة، كما أن هذه المحطات تساعد في الحفاظ على الأراضي.







