محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض الحرف اليدوية في حديقة المنتزه

تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، يرافقه باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، سير العمل في مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة الإسراء بالضواحي، حيث بدأ العمل في مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة الإسراء منذ ٤ أغسطس الماضي، فيما تأتي الأعمال الأصلية بالمشروع بقيمة ١٠ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه، وجارٍ حاليا العمل في الملحق بقيمة ٧ ملايين جنيه.

وقع محافظ بورسعيد، مع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال مؤتمر موسع بديوان عام المحافظة، ملحق عقد مشروع تطوير حي الضواحي (٤) بين محافظة بورسعيد والجهاز ، لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة الإسراء، وذلك بمنحة تمويل من الاتحاد الأوروبي مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ ٧ ملايين جنيه.

ورافق المحافظ، ورئيس جهاز تنمية المشروعات خلال الجولة، الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية، والدكتور خالد نصر مدير عام منطقة القناة وسيناء، والدكتور وائل حامد مدير عام فرع بورسعيد، والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية الممولة من جهاز تنمية المشروعات.

وافتتح محافظ بورسعيد، ومرافقوه، معرض الحرف اليدوية بحديقة المنتزه، والذي يستمر لمدة أسبوع، ويشمل كل المنتجات والأعمال الحرفية الخاصة بالشباب المتدربين ضمن مبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهي الصغر.

كما يشارك بالمعرض عدد من السيدات بمحافظة بورسعيد، ويضم المعرض جميع المنتجات الحرفية المصرية المتميزة ومنها (مفروشات- إكسسوار حريمي - منتجات نحاسية- منتجات زجاجية- منتجات التطريز على القماش- تابلوهات- وحدات إضاءة- سجاد يدوى- خزف- مفروشات- جلود- صوانى وتحف خشبية).

وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود جهاز تنمية المشروعات، ودوره في تشجيع الشباب ودعمهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة، وتنمية مهاراتهم.

كما أشاد بمشاركة المرأة في المعرض بالعديد من الصناعات الحرفية البسيطة، وجودة المنتجات التي قدمتها العارضات، وحرصهن على إيجاد مصدر دخل لهن من خلال تعلم الحرف اليدوية وصناعة مختلف المنتجات اليدوية.