أبو الغيط يؤكد من لبنان: أولوية وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للبلاد

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين في بيروت، أولوية وقف إطلاق النار فورا وانتخاب رئيس للبلاد.

وقال أبو الغيط: "أكدت أولويات محددة أهمها وقف إطلاق النار فورا وإنتخاب رئيس للبلاد".

وأضاف: "القرار 1701 محوري وينبغي تنفيذه حرفيا وفي أسرع وقت ممكن ولا نسمح بالقسوة التي عوملت بها قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبناب (اليونيفيل) ".

وأعلن أن الجامعة العربية تقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة، مبديا أمله في أن لا ننتظر كثيرا في تحقيق الانفراجة المطلوبة لأن الموقف خطير والعنف الإسرائيلي وإهدار الحياة مثلما نشهد على الأرض يحزن الإنسان ونأسف أن نرصد هذا القدر من الإهمال من قوة تحدثت كثيرا عن المبادئ في العالم.

ورأى أنه من المحزن أن نرى عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي ردا رادعا على اعتداء إسرائيل على اليونيفيل.

وتابع أبو الغيط: "من الضروري أن يحصل لبنان على ضمانات بأن لا تعاود إسرائيل هجماتها، كما نرفض أي تدخلات أجنبية على الأرض اللبنانية".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.

ووصل أبو الغيط، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على رأس وفد من الجامعة العربية ضم الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي ، والوزير المفوض لمى قاسم، والوزير المفوض جمال رشد.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق في أول أكتوبر الجاري عملية برية في جنوب لبنان لاستهداف مواقع حزب الله ودفع عناصره بعيدا عن حدود إسرائيل الشمالية؛ لإعادة سكان مدن شمال إسرائيل إلى منازلهم التي غادروها جراء هجمات الحزب لدعم قطاع غزة ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع ردا على هجوم طوفان الأقصي من جانب حماس قبل عام.