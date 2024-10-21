محافظ المنيا يدعو المستثمرين لاستغلال المميزات والحوافز الاستثمارية بالمحافظة

طالب اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، المستثمرين لفتح صفحة جديدة للعمل على أرض المنيا، واستغلال المميزات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية لوضعها ضمن خارطة استثمارات الصعيد وفى مقدمتها محافظة المنيا المميزة بموقعها المتوسط بين محافظات الوجهين البحري والقبلي وامتلاكها قوى عاملة مدربة في كل مجالات العمل الإنتاجي والصناعي التجاري.

جاء ذلك خلال إجراء محافظ المنيا، جولة في مركز سمالوط لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية لرفع كفاءتها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، موجهاً بفحص كل المعدات، ومراجعة مركز الصيانة لعمل الإصلاحات اللازمة، والتأكد من كفاءة اللودر والسيارات والجرارات، وبحث إمكانية الاستفادة منها.

وتفقد المحافظ، مشروع التسمين بقرية قلوصنا، والذي يتبع المحافظة ومقام على مساحة فدان، وقد توقف عن العمل منذ عام 2018 بطاقة إنتاجية تبلغ 400 رأس، حيث وجه بسرعة رفع كفاءة المشروع وتطويره، بجانب الاستغلال الأمثل لمشروع المدشة التابع لمشروع التسمين، والذي يضم جرارًا زراعيًا يقدر بـ3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى وحدة دش للعلف.

وانتقل المحافظ، إلى قرية شوشة بمركز سمالوط لتفقد مصنع الأعلاف التابع لوزارة الزراعة، ويستهدف 3 أطنان/ساعة، ومقام على مساحة 12 فدانًا، وبجواره 9 أفدنة من الأراضي غير المستغلة، مشيرا لضرورة دراسة استغلال هذه الأراضي بالتعاون مع وزارة الزراعة.

كما تفقد مشروع دواجن شوشة التابع لهيئة تنمية الصعيد المقام على مساحة 10 أفدنة، يشمل 4 محطات : "المجرى، لوهمان، بياض أ، بياض ب"، وتضم 13 عنبراً للإنتاج وتربية الدواجن منها 10 عنابر للإنتاج تضم 138 ألف طائر، ويبلغ إجمالي الإنتاج للمشروع يومياً 1200/1300 طبق بيض، موجها برفع كفاءة 3 عنابر أخرى متوقفة والعمل على تطويرها.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد مصنع تعبئة البوتاجاز بشوشة، والذي يعد شراكة بين المحافظة وشركة الغازات البترولية" بتروجاس"، بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى حوالي 20,000 أسطوانة منزلية، و1,500 أسطوانة تجارية، ويوفر نحو 50% من حصة المحافظة الشهرية، حيث يغطي احتياجات المراكز من سمالوط حتى العدوة يضم المصنع خطين إنتاج: "خط ميكانيكي بمعدل إنتاج 1,300 أسطوانة في الساعة، وخط ديجيتال إلكتروني" كريسبلانت"، بمعدل إنتاج 24 أسطوانة كل 65 ثانية، ويلتزم المصنع بأعلى معايير الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية لضمان أفضل مستوى من الخدمة.