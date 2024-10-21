استبعاد مدير مدرسة وإحالة الإشراف اليومي للتحقيق بعد إصابة 3 تلاميذ في الشرقية

كشف المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن تفاصيل استبعاد مدير مدرسة النساجون الشرقيون الابتدائية وإحالة الإشراف اليومي للتحقيق، وذلك بسبب رصد المديرية إهمالهم ومخالفتهم للتعليمات.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم، أن مديرة إدارة الإبراهيمية التعليمية أبلغت المديرية بحدوث تباطؤ وتأخير من معلم الحصة السابعة وتلاميذ الصف الخامس الابتدائي في النزول من الدور الخامس بعد انتهاء اليوم الدراسي. وعند الوصول إلى بوابة الدور الأرضي، كانت مغلقة، فتسلل ثلاثة تلاميذ إلى الدور الأول وقفزوا من شرفة سلم المدرسة، مما أدى إلى إصابتهم بكدمات بسيطة.

وأضاف وكيل الوزارة أن التلاميذ الثلاثة نُقلوا على الفور بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين أن إصاباتهم طفيفة ولا توجد كسور أو جروح، وتم خروجهم من المستشفى برفقة أولياء أمورهم.

وأكد وكيل الوزارة أنه تقرر استبعاد مدير المدرسة ووكيلها وإحالتهما إلى الشؤون القانونية، بالإضافة إلى إحالة المشرف العام، الإشراف اليومي، مشرف الدور، ومعلم الحصة السابعة إلى الشؤون القانونية، بسبب مخالفتهم للتعليمات وعدم التأكد من مغادرة جميع التلاميذ قبل مغادرتهم المدرسة.

