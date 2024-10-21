جيش الاحتلال يحاصر مراكز إيواء تابعة لوكالة أونروا بمخيم جباليا

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية بأن جيش الاحتلال يحاصر الآن مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال طلب إخلاء مدرستي الفوقا وحفصة، اللتان تؤويان مئات الأسر النازحة بداخلهما، ومعظمهم نساء وأطفال.

وأشارت في تدوينة أخرى، إلى ارتقاء فلسطيني وعدد من المصابين، إثر قصف الاحتلال عددا من الأهالي في جباليا البلد شمال غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، حصاره المشدد على محافظة شمال قطاع غزة، لليوم الـ17 على التوالي وسط تصعيد جرائم التطهير العرقي.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وأضافت أن انفجارات متتالية هزت مدينة غزة وشمالها، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الحربي والمسير.

ونسف جيش الاحتلال عدة مباني سكنية غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مناطق عدة شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,603 مواطنين، وإصابة 99,795 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.