مؤسسة القرض الحسن: إفلاس إسرائيل دفعها إلى التهديد باستهداف فروعنا

أكدت جمعية مؤسسة "القرض الحسن" في لبنان أن إفلاس إسرائيل ونفاد بنك أهدافها دفعها إلى التهديد باستهداف فروعنا.



وقالت الجمعية في بيان: "إفلاس العدو الإسرائيلي ونفاد بنك أهدافه، دفعه إلى التهديد باستهداف فروعنا، علما أننا اتخذنا كل الإجراءات منذ بداية الحرب، لحفظ أمانة ودائع الناس وجنى أعمارهم".

وشهدت الضاحية الجنوبية في وقت سابق من اليوم حركة نزوح كبيرة بعد توجيه الجيش الإسرائيلي تحذيرا للسكان المتواجدين في عدد من المباني القريبة من المنشآت والمؤسسات الاقتصادية التابعة لحزب الله.

وفي وقت لاحق شنت إسرائيل غارة على فرع جمعية القرض الحسن في سوق مدينة بعلبك شرق لبنان.