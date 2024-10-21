﻿﻿حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين جنوب لبنان برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الاثنين، استهداف جنود إسرائيليين في مثلث رب ثلاثين – عديسة – مركبا جنوب لبنان برشقة صاروخية كبيرة.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 21-10-‌‏2024، ‏جنود العدو الإسرائيلي في مثلث رب ثلاثين – عديسة – مركبا ‏بصلية صاروخية كبيرة».

وجدد الإشارة إلى أن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه».

واندلعت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ 8 أكتوبر 2023، بعد إطلاق الحزب عددًا من الصواريخ؛ إسناداً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وبدأت إسرائيل منذ أكتوبر 2024، عملية برية داخل لبنان في هجوم زعمت أنه «يهدف إلى إعادة مواطنيها الذين نزحوا من المناطق الشمالية جراء الهجمات الصاروخية».