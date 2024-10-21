هادية حسني تتقدم بأوراق الترشح على رئاسة اتحاد الريشة الطائرة

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تقدمت النائبة هادية حسني، اليوم الإثنين، بأوراق الترشح على رئاسة الاتحاد المصري لكرة الريشة الطائرة.

ويتنافس على منصب الرئاسة أيضا مع هادية حسني الرئيس الحالي للاتحاد علي حسب الله حيث ستكون المنافسة شرسة بين الثنائي للفوز بمقعد الرئاسة.

وتعد هادية حسني من رموز اللعبة في مصر ومثلت مصر في العديد من البطولات العربية والقارية كما شاركت في أولمبياد طوكيو 2020.

وسبق أيضا لهادية حسني المشاركة في الأولمبياد في بكين 2008، ولندن 2012، وهي أول إفريقية تحقق فوزا في أي مباراة بالريشة الطائرة في تاريخ الأولمبياد.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة الريشة الطائرة لمدة سبعة أيام قادمة.

وتقام انتخابات الاتحاد المصري للريشة الطائرة يوم 29 نوفمبر المقبل بحضور 12 هيئة.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

الجدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.