إستونيا الدولة الـ20 داخل الاتحاد الأوروبي الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية

أكد وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإستوني، مارجوس تساهكنا، اليوم الاثنين بالرباط، في ندوة صحفية مشتركة، عزم المغرب وإستونيا على بحث إمكانات تطوير علاقاتهما الثنائية.

وشدد بوريطة على أن إستونيا هي الدولة رقم 20 داخل الاتحاد الأوروبي التي لها موقف إيجابي من مبادرة الحكم الذاتي.

واعتبر بوريطة أن هذه الزيارة تعتبر نقطة تحول في العلاقة بين البلدين، حيث ستخلق أرضية صلبة لتعاون اقتصادي وتشاور سياسي ومكثف بين البلدين وتنسيق أكبر لدعم متبادل للترشيحات بين بلدين

وقال بوريطة: هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية إستونيا للمغرب، مشيرا إلى أن علاقة المغرب بإستونيا هي علاقة قديمة ومتجذرة بدأت في بداية القرن الماضي عام 1920، حيث كانت أول إتصالات دبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أن إستونيا كانت من بين الدول التي توفر قنصل فخري بمراكش ما بين 1932 و1940، وهذا دليل على أن التواصل بين البلدين كان قديما رغم البعد الجغرافي.

وقدم بوريطة شكره لوزير خارجية إستونيا ولبلاده على “موقفهم الإيجابي من قضية الصحراء المغربية والمتضمن في الإعلان المشترك الذي صدر اليوم، والذي يأتي في إطار اليدنامية التي أطلقها ملك المغرب والدعم الذي تحظى به مبادرة الحكوم الذاتي داخل الاتحاد الأوروبي.