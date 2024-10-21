محمد خراجة: صندوق الإسكان الاجتماعي قدّم 540 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل

قال وكيل نقابة الصحفيين أمين الصندوق محمد خراجة، إن صندوق الإسكان الاجتماعي أُنشئ لتوفير مسكن ملائم لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، بما يضمن لهم عيش كريم، وصدرت لائحته التنفيذية عام 2001، وشهد القانون عدد من التعديلات، حتى صدر القانون الأخير للإسكان الاجتماعي عام 2018.

وأضاف خراجة خلال كلمته بلقاء نظمته النقابة بحضور رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، أن نحو مليون عميل تقدّم للصندوق، للحصول على وحدات سكنية، وقدّم 540 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بمساحات مختلفة من 75 لـ90 متر، لمن تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي المصري.

وتابع: "قدّم الصندوق 14 إعلان في كافة المحافظات، في إجمالي 230 مدينة، بـ1360 مشروع، ورصدت الدولة 42 مليار جنيه لدعمه.