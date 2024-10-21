أعاد إعلان إيران عن إصابة 3 مقاتلات إف 35 إسرائيلية بالضربة الصاروخية الماضية للأذهان ذكر المقاتلة الفريدة من نوعها التي اشترتها دولة الاحتلال لردع وتهديد إيران، حيث أنفقت على الواحدة منها 140 مليون دولار حتى انتهى بها الحال إلى أن تكون وجبة سهلة للصواريخ الفرط صوتية الإيرانية.

وتسرد جريدة الشروق أهم المعلومات عن مقاتلة إف 35، ضحية الصواريخ الإيرانية، والتي كانت تمثل لإسرائيل الردع العسكري لإيران والوطن العربي.

-مميزات المقاتلة

أوضح موقع شركة لوكهيد مارتن المصنعة للمقاتلة أهم مميزاتها إذ يبلغ طولها نحو 16 مترا، وعرض جناحيها 11 مترا، وبارتفاع نحو 4 أمتار ونصف.

تملك الطائرة سرعة 1.6 ماخ، والماخ هو سرعة الصوت، بينما تستطيع الطيران لمسافة 2800 كيلومتر، وتستطيع القتال لمسافة 1400 كيلومتر.

تملك الطائرة حمولة أسلحة تفوق الـ8 أطنان من الصواريخ الجو جو، والجو أرض، والقنابل الموجهة، بينما تستطيع حمل القنابل النووية، إلى جانب الرشاش عيار 25 ملي المزود بـ180 طلقة.

ويبلغ مخزون وقود المقاتلة نحو 8800 لتر، تكفيها لوصول دولة بعيدة مثل إيران والعودة منها، واستطاعت المقاتلة ضرب الحوثيين في اليمن رغم بعد المسافة دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود.

وتملك دولة الاحتلال 36 مقاتلة إف 35، جميعها متمركزة بقاعدة نيفاتيم بالنقب.

-سعي إسرائيلي للسيادة

ونقل موقع إيفيان ويك المختص بأخبار الطيران الحربي، أن إسرائيل تسعى منذ 2006 لامتلاك إف 35، أحد أحدث المقاتلات الأمريكية، وكان لذلك سببين، أولهما تحقيق التفوق العسكري على دول المنطقة.

وذكر الموقع أن السبب الثاني هو ردع إيران وامتلاك سلاح جوي قادر على بلوغ الأهداف النووية الإيرانية لإحباط أي تهديد مرتقب.

-تنازلات إسرائيلية للحصول على المقاتلة

ووفقا لـ هآرتس، بذلت إسرائيل كل ما تستطيع للحصول على ذلك السلاح، حيث عرضت إخلاء 10 مستوطنات بالضفة مقابل تسريع الأمريكيين إنجاز صفقة الإف 35، ولكن الخارجية الأمريكية رفضت العرض الإسرائيلي عام 2010.

خفضت إسرائيل أيضا بنفس العام من ضغوطاتها لمنع استيراد السعودية لمقاتلات إف 15 المتطورة؛ سعيا لإرضاء الولايات المتحدة وتسريع الصفقة.

-السعر الباهظ

وذكر موقع فوا نيوز، أن 16 من مقاتلات إف 35، التي استوردتها دولة الاحتلال بلغ سعر الواحدة منها 140 مليون دولار، بينما قدرت مصادر أخرى أسعار الـ16 مقاتلة إف 35 الباقية بـ90 مليون دولار للطائرة.

-مقاتلات إف35 وإيران

تمكنت مقاتلات إف 35 عام 2022 من عمل محاكاة لاستهداف الأراضي الإيرانية البعيدة دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود في الطريق، وهي المشكلة التي كانت تواجه مقاتلات إف 15 وإف 16 الإسرائيلية، وفقا لموقع فوا نيوز.

واستخدمت دولة الاحتلال مقاتلات إف 35 في ضرب فيلق القدس بسوريا عام 2018، وفقا لهآرتس، واستخدامها لإسقاط مسيرات شاهد الإيرانية عام 2021، وفقا لموقع جيمز العسكري، كما استخدامها لإسقاط صاروخ حوثي جوال عام 2023.

-مقاتلات إف 35 ومجازر غزة

استخدمت دولة الاحتلال مقاتلات إف 35 المتطورة لضرب قطاع غزة، وفق مقاطع فيديو نقلها موقع ذا إيفييشانيست المختص بموضوعات الطيران الحربي، بينما أكد مركز ووري ميفن للتطوير العسكري، أن تلك المقاتلات رغم انخفاض حمولتها من القنابل، إلا إنها تستخدم لتوجيه سائر الطائرات القائمة بعمليات القصف.