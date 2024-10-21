وزير الطاقة الإسرائيلي: اتخذنا القرار بضرب إيران وكل الخيارات مطروحة

قال وزير الطاقة الإسرائيلي عضو المجلس الوزاري السياسي والأمني إيلي كوهين، إن «بلاده اتخذت قرار ضرب إيران بالفعل»، نافيًا وجود «خطوط حمراء» في هذا الصدد.

وأضاف خلال لقاء لموقع عبري، اليوم الاثنين: «سنؤذي من يؤذينا بقوة أكبر، لا أحد محصن في إيران، ولا توجد منشأة محصنة.. لقد اتخذنا قرار الهجوم بالفعل، وسنختار التوقيت والمكان بأنفسنا».

وأكمل: «لقد عملنا في غزة ورفح ولبنان وضد الحوثيين وسنفعل الشيء نفسه أمام إيران، ليس هناك أي خطوط حمراء، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة»، وفقًا لتعبيره.

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להמשך קריאה, כנסו:https://t.co/FXZb06gdtK — המחדש (@hamechadesh_hm) October 21, 2024

وفي وقت سابق، حذر مصدر عسكري إيراني من أن «رد طهران سيفوق تقديرات إسرائيل، إذا قررت تل أبيب استهداف المواقع العسكرية الإيرانية».

وأضاف في تصريحات لوكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الاثنين: «إذا كان الإجراء المحتمل للصهاينة استهداف المواقع النووية، فإن إيران إلى جانب ردها ستأخذ بنظر الاعتبار السياسات النووية».

وأكمل: «إذا كان الإجراء الصهيوني المحتمل، التأثير بطرق مختلفة على المنشآت والبنى التحتية، فمن المؤكد أن إيران لم تقدم أي تعهد بشان أن تلتزم بنطاق ونوع وشدة إجراءاتها بناء على الوضع السابق».

واستطرد: «هذه نقطة واضحة للصهاينة وأنهم سيفهمون معناها بالتأكيد! إيران لن تتلكأ ولن تتسرع؛ إلا أن إنزال العقاب بحق المجانين لا تلغيه، وسيكون بطريقة بحيث تأتيهم في كل مرة المزيد من المفاجآت».