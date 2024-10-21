أوكرانيا تبحث مع الولايات المتحدة ضرب مناطق في العمق الروسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه ناقش الدفاعات الجوية ومسألة ضرب عمق روسيا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته إلى كييف.

وكتب زيلينسكي على موقع إكس: «ركزنا أيضا على الجهود المبذولة لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي».

وأضاف أن أوستن أطلعه على خطط عقد اجتماع رامشتاين المقبل بعد تأجيله. وكان من المقرر عقده في أكتوبر الماضي.

وصل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، صباح الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة مسبقا، وذلك لإظهار الدعم لأوكرانيا قبيل الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، وفق الوكالة.

وقال أوستن على منصة إكس: «أعود إلى أوكرانيا للمرة الرابعة كوزير للدفاع، لإظهار أنّ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يواصلان دعم أوكرانيا».