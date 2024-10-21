الخارجية الإيرانية: لا مكان لأسلحة الدمار الشامل في عقيدتنا الدفاعية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن «هاجس طهران هو وقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أجرى اتصالات هاتفية عديدة مع مسئولي الدول والمنظمات الدولية في محاولة لوقف الاشتباكات.

ولفت إلى أن «عراقجي، أكد خلال زياراته لدول المنطقة استمرار سياسة تحسين العلاقات مع الجيران، ومسئولية إيران تجاه السلام والأمن الإقليميين، وعدم السماح لبعض سوء التفاهمات بالتأثير على الموضوع الرئيسي، وهو الحفاظ على السلام الإقليمي كواجب أخلاقي وإنساني وإسلامي وقانوني».

وبشأن التهديدات ضد المنشآت النووية الإيرانية، أشار بقائي، إلى أن «التهديد بالتعرض للمنشآت النووية مُدان وفقًا للوثائق الدولية، بما في ذلك القرار 533».

وأضاف: «لا مكان لأسلحة الدمار الشامل في عقيدتنا الدفاعية وموقفنا الرسمي من هذا الأمر واضح»، بحسب تعبيره.

وذكر أن «التهديدات ضد المنشآت النووية الإيرانية، تمثل تهديدًا للسلام الدولي، وينبغي لمجلس الأمن أن يتدخل».

واستطرد: «نحن نتابع الموضوع على مستوى مجلس الأمن لتوضيح طبيعة الكيان الصهيوني المنتهك للقوانين، وأرسلنا مذكرة احتجاج إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحن نتابع الأمر».

Write to مارينا نبيل