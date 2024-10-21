وول ستريت: إسرائيل أخطأت بنشر لحظات السنوار الأخيرة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار ربما نال دعمًا أوسع بعد رحيله، فيما أخطأت إسرائيل بنشر لحظاته الأخيرة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن جميع أنحاء العالم العربي، تجد الحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة نفسها في مواقف صعبة حيث يمتدح رجال الدين والمواطنون الشهيد يحيى السنوار.

وقال مسئول عربي كبير مشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار، لصحيفة وول ستريت جورنال، إنهم فوجئوا بنشر إسرائيل لفيديو اللحظات الأخيرة للسنوار، لأنه قد يساهم في استمرار التحدي بين المقاومين في غزة.

من جهته، قال مفاوض إسرائيلي سابق، للصحيفة، إن إسرائيل لم تأخذ في الاعتبار كيف يمكن لنشر الفيديو، أن يحفز ليس فقط الجمهور الفلسطيني ولكن أيضًا جزءًا كبيرًا من المنطقة.

وكان جيش الاحتلال أكد الخميس الماضي أن السنوار، الذي تعدّه إسرائيل مهندس عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات وقواعد غلاف غزة، استشهد الأربعاء بحي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.