القاهرة الإخبارية: 10 شاحنات مساعدات من بين 30 أفرغت حمولاتها بمعبر كرم أبوسالم

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، على لسان موفدها من أمام معبر رفح البري عبدالمنعم إبراهيم، بتحرك 30 شاحنة صباح اليوم تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية تمهيدا لدخولهم إلى غزة.

وقال المراسل، إن أربع شاحنات تحمل الوقود وتحديدا الغاز الطبيعي تحركت أيضًا تمهيدًا لدخولها لرفع العبء والمعاناة عن كاهل السُكان داخل القطاع المُحاصر.

وأضاف أن هناك 10 شاحنات فقط أفرغت حمولتها في منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة رفض الاحتلال دخول 5 شحنات للقطاع، إذ كانت تحمل مواد غذائية ومياه معدنية.

وأشار إلى أن الاحتلال يفرض حصارا مطبقا على قطاع غزة بجانب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر.