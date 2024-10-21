الوكالة اللبنانية: مقتل وإصابة 12 شخصا في غارات إسرائيلية على الهرمل



أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بمقتل وإصابة 12 شخصا في غارات إسرائيلية على مدينة الهرمل، الواقعة في محافظة بعلبك.

وأشارت الوكالة إلى أن الغارات في مدينة الهرمل استهدفت منزلين؛ يبعد الأول عن الثاني 200 متر، مما أدى إلى دمار ووقوع إصابات نُقل بعضها إلى مستشفى البتول.

ولفتت إلى أن الغارات أدت إلى «سقوط شهيدين سوريين، وإصابة 10 من بينهم إصابات حرجة».

واندلعت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ 8 أكتوبر 2023، بعد إطلاق الحزب عددًا من الصواريخ؛ إسناداً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وبدأت إسرائيل منذ أكتوبر 2024، عملية برية داخل لبنان في هجوم زعمت أنه «يهدف إلى إعادة مواطنيها الذين نزحوا من المناطق الشمالية جراء الهجمات الصاروخية».