وفاة فتح الله جولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب بتركيا عام 2016



أعلنت القناة التركية العامة "تي آر تي" -اليوم الاثنين- وفاة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة وزعيم جماعة الخدمة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ونقلت القناة التركية عن حسابات على منصات التواصل ومواقع إلكترونية قريبة من جماعة الخدمة أن جولن (83 عاما) توفي "الليلة الماضية في المستشفى".

كما نقلت قناة "إن تي في" التركية ووسائل إعلام محلية أخرى هذه الأنباء.

وأعلن موقع "هركول" التابع لجولن (محظور في تركيا) وفاة رجل الدين المعارض.

وكان جولن مقيما في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وجرّدته تركيا من جنسيته التركية عام 2017، وطالبت واشنطن بتسليمه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متحالفا في السابق مع جماعة جولن، ولكنها تحوّلت إلى عدو لدود له بعد اتهامه زعيمها بتدبير محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، التي قتل فيها أكثر من 240 شخصا والضلوع فيها. وألقت السلطات التركية القبض على عشرات الآلاف من أتباعه إثر ذلك، وهي اتهامات نفاها جولن، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.