تفاصيل احتجاز ثلاثي الزمالك في الإمارات

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل أزمة احتجاز مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ثنائي فريق الزمالك، ومعهما عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، إثر الاعتداء على موظف أمن بملعب آل نهيان في الإمارات، عقب مباراة الفريق أمام بيراميدز بالسوبر المصري.

قال هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد» إن ما يغضب نادي الزمالك هو أنه في حالة خروج الثنائي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، ومعهما عبد الواحد السيد مدير الكرة، سيكون بكفالة وليس غرامة، وبالتالي القضية لم تُغلق بعد.

أضاف حتحوت:" الزمالك دفع الغرامة إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة، وهو ما تسبب في استياء لدى مسؤولي الزمالك، إذ يفكروا في الانسحاب من بطولة السوبر المصري".

وأشار إلى أن تفريغ كاميرات الملعب أثبت وجود عبد الواحد السيد مدير الكرة في الاشتباكات وأنه هو المعتدي الأول على مسؤول الأمن، بينما أعضاء مجلس إدارة النادي تواجدوا مع الثنائي وعبد الواحد السيد، في أثناء إتمام الإجراءات الروتينية لحل الأزمة وإنهاء الشكوى.

واختتم تصريحاته، بأن أقوال ثنائي الزمالك، كانت كالتالي.. «ما حدث بعد المباراة كان مجرد نرفزة ملعب بسبب أحداث اللقاء، وأنهما لم يقصدا تطور الأمور ولم يقصدا الدخول فى مشادة أو مشاجرة مع أي شخص، ونحترم الجميع وما حدث منا كان رد فعل على التعنت في بعض الأمور».