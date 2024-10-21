 تعليم القاهرة: تفعيل التقييمات ومتابعة كراسات الحصة والواجبات للطلاب - بوابة الشروق
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تعليم القاهرة: تفعيل التقييمات ومتابعة كراسات الحصة والواجبات للطلاب

نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 11:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 11:46 ص

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة الشهيد يسرى عميرة ع.ث.بنات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، وأوصى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالحضور والمواظبة حرصا على مستقبلهم، وضرورة ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة لخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وشجع الطلاب على أهمية ممارسة القراءة والاشتراك فى كل مسابقات المكتبة وإثراء معلوماتهم بصورة دائمة متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.

وتابع سير العملية التعليمية للصفين الأول والثاني الاعدادى وتفعيل التقييمات وأيضا متابعة كراسات الحصة والواجبات للطلاب.

ووجه بضرورة تسجيل غياب الطلاب أولاً بأول والالتزام بتطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى.

وأكد موسى، على تضافر كل الجهود لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كل أوجه الرعاية لهم مع اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامة الطلاب والتأكيد على نظافة المدرسة من الداخل، وتوفير المطهرات والمنظفات، والتهوية الجيدة داخل الفصول.

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