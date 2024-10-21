إغلاق بلدية صيدا ومقر الشرطة بعد التهديدات الإسرائيلية

أعلن رئيس بلدية صيدا في لبنان حازم خضر بديع عن اتخاذ سلسلة من التدابير الإحترازية في المدينة بعد التهديد الإسرائيلي باستهداف فروع مؤسسة "القرض الحسن" في لبنان.



وأشار رئيس بلدية صيدا إلى أنه "أعطى توجيهاته لإخلاء فوري لبلدية صيدا ومقر الشرطة البلدية وغرفة العمليات المشتركة لإغاثة أهلنا من النازحين من الجنوب اللبناني".



وأوضح أنه أعطى توجيهاته أيضا "بإخلاء مركزي استضافة للنازحين في محيط شارع المصارف في المدينة، وتأمين نقلهم إلى مركزين بعيدين عن الشارع المذكور، وقطع الشوارع الرئيسية في المدينة".

وأضاف: "تشمل التدابير قطع طريق شارع المصارف من ساحة النجمة في الاتجاهين كتدبير احترازي بالتنسيق مع القوى الأمنية المختصة، كما أعطيت التعليمات لفرق الدفاع المدني وإطفاء بلدية صيدا والشرطة البلدية وفرق الصليب الأحمر اللبناني وهيئات الإسعاف والإنقاذ ليكونوا على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ"، مؤكدا أن الفرق "ستبقى في حالة استعداد لمواجهة كل الاحتمالات".

وشن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على فروع مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومدينة الهرمل في محافظة بعلبك ومناطق أخرى، فيما أكدت جمعية المؤسسة أن إفلاس إسرائيل ونفاد بنك أهدافها دفعها إلى استهداف فروعها.