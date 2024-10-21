محافظ دمياط يشدد الرقابة على محطات الوقود والمخابز بعد رفع أسعار البنزين

شن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملات للتأكد من انضباط العمل بمحطات الوقود، وتوافر الأرصدة من المواد البترولية، علاوة على انضباط المنظومة التموينية بالمخابز ومستودعات الغاز.

وأوضح محافظ دمياط، في بيان له اليوم الإثنين، أن الحملة مستمرة في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي، بتحريك أسعار المواد البترولية واعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط، في نطاق المحافظة اعتبارًا من الجمعة الماضية.

كما تابع المحافظ، العمل داخل مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، وبدء وضع الملصقات متضمنة التعريفة، وخط السير على الزجاج الأمامي والخلفي لكل سيارة، وأيضًا وضع لافتات بذلك داخل كل موقف.



وأكد محافظ دمياط، استقبال شكاوي المواطنين بخصوص أي مخالفات للتسعيرة الجديدة على أرقام غرفة عمليات المحافظة "114"، و"2264121" أو التواصل من خلال تطبيق الواتس آب بمكتب محافظ دمياط على رقمي 01556681111، و 01556682222، والخط الساخن لإدارة المرور على رقم 136.