إطلاق صفارات الإنذار في 142 موقعا بشمالي الأراضي المحتلة بعد إطلاق صاروخ باليستي

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أفادت قناة «العربية»، بإطلاق صفارات الإنذار في 142 موقعا بشمالي الأراضي المحتلة، بعد إطلاق صاروخ باليستي، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

ونقلت قناة «الجزيرة» عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قولها إن «صفارات الإنذار دوت في بلدات بالكريوت والكرمل والجليل الغربي، عقب رصد إطلاق صواريخ».

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى «تفعيل صفارات الإنذار في عكا وخليج حيفا وكرمئيل وبلدات في الجليل الأعلى والأوسط».

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «سلاح الجو اعترض صاروخا واحدا أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل وخليج حيفا ووادي عارة».

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.