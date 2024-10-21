 إطلاق صفارات الإنذار في 142 موقعا بشمالي الأراضي المحتلة بعد إطلاق صاروخ باليستي - بوابة الشروق
الإثنين 21 أكتوبر 2024 12:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إطلاق صفارات الإنذار في 142 موقعا بشمالي الأراضي المحتلة بعد إطلاق صاروخ باليستي


نشر في: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 12:49 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 12:49 م

أفادت قناة «العربية»، بإطلاق صفارات الإنذار في 142 موقعا بشمالي الأراضي المحتلة، بعد إطلاق صاروخ باليستي، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

ونقلت قناة «الجزيرة» عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قولها إن «صفارات الإنذار دوت في بلدات بالكريوت والكرمل والجليل الغربي، عقب رصد إطلاق صواريخ».

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى «تفعيل صفارات الإنذار في عكا وخليج حيفا وكرمئيل وبلدات في الجليل الأعلى والأوسط».

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «سلاح الجو اعترض صاروخا واحدا أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل وخليج حيفا ووادي عارة».

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك