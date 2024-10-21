وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري، لبحث أخر الاستعدادات لانطلاق النسخة التاسعة من الماراثون.

تناول الاجتماع الذي عقد بمقر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح لهذا الماراثون والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث الرياضي الأكبر الذى تنفذه مصر بالتعاون مع الإمارات كل عام.

وأكد صبحي، أن ماراثون زايد الخيري يأتي في مقدمة البرامج التي توليها الوزارة عناية خاصة، ويعد مثالاً واضحاً للعلاقات العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتاً إلى التنسيق والمتابعة الدورية لكل الأمور الخاصة بتنظيم الماراثون ليخرج في أفضل صورة أمام الجميع.