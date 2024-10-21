أرملة نافالني تسعى للرئاسة في روسيا بعد بوتين

قالت يوليا نافالنايا، أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الاثنين، إنها ستسعى لرئاسة روسيا إذا رحل الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين عن السلطة.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تلقت نافالنايا سؤالا عما إذا كانت تستطيع أن تتخيل ترشيح نفسها للرئاسة.

وقالت عندما يكون الوقت مناسبا، "سأشارك في الانتخابات... كمرشحة".

وتابعت "خصمي السياسي هو فلاديمير بوتين. وسأفعل كل شئ لإسقاط نظامه في أقرب وقت ممكن".

وتقوم نافالنايا حاليا بالترويج للسيرة الذاتية "وطني" لزوجها الراحل الذي توفي في مستعمرة جزائية روسية في بداية العام الجاري. وكان أحد أكبر منتقدي ومنافسي بوتين.

وبعد وفاته، أعلنت زوجته أنها ستواصل عمله المعارض من المنفى في الخارج. ولم يتم توضيح ظروف وفاة نافالني، لكن زوجته اتهمت بوتين بقتله.

وقالت نافالنايا - التي تعيش في الخارج - إنها لا تستطيع العودة إلى وطنها في ظل استمرار بوتين في السلطة. لكنها أضافت أنها تتطلع إلى اليوم الذي تعتقد أنه سيأتي حتما، عندما ينتهي عهد بوتين وتنفتح روسيا مرة أخرى.