مرصد حقوقي يوثق إعدام الاحتلال لـ3 فلسطينيين رفضوا أوامر التهجير القسري

قال المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، إن رافضي التهجير القسري في غزة يعاملون كـ«إرهابيين»، وتم قتل كثير منهم بشمال القطاع.

وأضاف في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أنه «وثّق استهداف جيش الاحتلال لفلسطينيين شمال غزة بالرصاص المباشر أو القصف، بعد تعبيرهم عن عدم انصياعهم لأوامر التهجير القسري؛ التي أعاد جيش الاحتلال إصدارها لسكان الشمال».

وأوضح أن من بين المستهدفين شرطي المرور رمزي مقداد أبو الحسن، والذي قال في منشور بتاريخ 9 أكتوبر 2024: «اعمل ما بدالك مش طلعين من الشمال».

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن «الحسن» استشهد بتاريخ 10 أكتوبر، في قصف إسرائيلي أثناء جلوسه أمام منزله بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

ولفت إلى أن معلم اللغة الإنجليزية عمر البلعاوي، كتب في منشور بتاريخ 9 أكتوبر: «صامدون لن نرحل إلا إلى السماء»، منوهًا أنه «استشهد في نفس اليوم برصاص مباشر من طائرة مسيرة إسرائيلية؛ أثناء وقوفه مقابل نافذة منزله في حي الشيخ رضوان».

وذكر أن مصممة الجرافيك محاسن الخطيب، كتبت في منشور بتاريخ 29 سبتمبر: «ما تظلوا تحكوا عن تهجير الشمال.. لا بكفينا ولا غصب عنا راح نتركها انتهينا»، مضيفًا أنها استشهدت يوم 19 أكتوبر في قصف إسرائيلي على منزلها شمال القطاع.