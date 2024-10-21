تحطم مروحية في مدينة هيوستن يسفر عن مقتل 4 وتدمير برج إرسال

قال مسؤولون إن مروحية تحطمت أمس الأحد في مدينة هيوستن مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنها وتدمير برج إرسال.

وقال عمدة مدينة هيوستن جون وايتمير في مؤتمر صحفي إن المروحية سقطت قبل الساعة الثامنة مساء بقليل في الحي الثاني في هيوستن شرق وسط المدينة بعد إقلاعها من مطار إلينجتون فيلد على بعد حوالي 15 ميلا (24 كيلومترا). ولم يعرف وايتمير وجهة المروحية.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يجري تحقيقا لتحديد سبب تحطم المروحية وهي من طراز "روبنسون ار44 2" .

وقال قائد شرطة هيوستن جيه نوي دياز في المؤتمر الصحفي إن المروحية الخاصة التي كانت تقل أربعة أشخاص، من بينهم طفل، إما اصطدمت بكابل أو ببرج الإرسال. وقال إنه لم يكن هناك أي شخص على الأرض وقت وقوع الحادث. ولم يتم بعد الكشف عن هويات الضحايا وأعمارهم.