البحرية السعودية تختتم تمرينا بحريا جويا في اليونان

اخُتتم في اليونان، التمرين البحري الجوي "ميدوزا 13" بمشاركة القوات البحرية السعودية وقوات من الدولة المستضيفة، ومصر ، وفرنسا، وقبرص، والذي ركز على القتال بالأسلحة الحديثة لمواجهة التهديدات غير التقليدية.

وشهد اليوم الختامي للتمرين الذي نفذ في جزيرة كريت اليونانية ومناطق العمليات في البحر الأبيض المتوسط، تطبيق عدد من الفرضيات وتنفيذ عمليات إنزال ورماية بالذخيرة الحية ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين .

وأوضح قائد التمرين العقيد البحري الركن فهد الحميدي العتيبي، أن التمرين اشتمل على مرحلتين نظرية وعملياتية قدمت فيهما محاضرات، ونُفذت عمليات عسكرية، وأخرى عسكرية مدنية، وعمليات معلومات، وهجوم برمائي، وإجلاء للمدنيين، وحماية لحرية الملاحة.

وأضاف "أن وحدات القوات البحرية المشاركة في التمرين ممثلة في وحدات الأمن البحرية الخاصة، ومشاة البحرية، وسفن جلالة الملك، وطيران القوات البحرية، أظهرت احترافية وجاهزية عالية في التمرين، وخرجت بنتائج إيجابية تعكس أهمية التأهيل والتدريب المستمر".

وأشار العتيبي أن التمرين حقق جميع أهدافه من بناء التحالفات والتعاون الأمني المشترك لتعزيز أمن البيئة البحرية، وإدارة وتنفيذ المهام القتالية المشتركة باستخدام الأسلحة الحديثة، والتنسيق بين الوحدات لمواجهة التهديدات البحرية غير التقليدية، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسرح العمليات ضد التهديدات.