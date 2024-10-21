رئيس إقليم كردستان العراق يدعو لتشكيل حكومة جديدة قادرة على تعزيز الاستقرار

دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني مساء اليوم الأثنين، إلى تشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان قادرة على تعزيز الاستقرار وبناء اقتصاد أقوى.

وشدد برزاني في بيان صحفي، على أن تشكيل حكومة جديدة تعمل أيضا على "تحقيق المزيد من الحقوق وهو ما يعد ضرورة ملحة وأولوية في هذه المرحلة لمواجهة التحديات الحالية وبناء مستقبلنا المشترك، وتحقيق ذلك يتطلب التمتع بروح التلاحم والتضامن والتعاون بين جميع الأطراف السياسية والمكونات".

وأضاف لقد "كانت الانتخابات تجديدا لشرعية مؤسسات إقليم كردستان، وإن الروح التنافسية السلمية والمشاركة الواسعة للمواطنين في الحملة الإنتخابية وعملية التصويت تثبت اصرار شعب كردستان علی تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقه في اتخاذ القرارات المرتبطة بمصيره ومستقبله، وهو دليل على حيوية ونضج الثقافة الديمقراطية لشعب كردستان".

وقال " إن إجراء الانتخابات بصورة سلمية آمنة وحضارية يعد نصرا كبيرا يحظى باحترام العالم، وإن الذي يكمل هذا النصر ويتطلع إليه شعب كردستان بفارغ الصبر، هو أن تنبري الأطراف السياسية بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت".

وأظهرت نتائح أولية غير نهائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لنتائج الانتخابات اليوم الإثنين أن نسبة المشاركة تجاوزت 72% للتصويت الخاص والعام في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني يليه حزب الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني يليه حزب حركة الجيل الجديد ثم الإتحاد الإسلامي الكردستاني.