حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصلية صاروخية كبيرة

أعلن حزب الله، مساء اليوم الاثنين، أنه نفذ سلسلة من العمليات الدقيقة بـ"صلية صاروخية كبيرة" استهدفت عددا من المواقع العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي.

وقال "حزب الله" في بيان عبر منصة "تليجرام": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:10 من بعد ظهر يوم الاثنين 21-10-‌‏2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية".

وأضاف: "عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 21-10-‌‏2024، نفذنا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يفتاح حيث أصابت أهدافها بدقة".

وأوضح في بيان: "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 21-10-‌‏2024، مستعمرة كابري بصلية صاروخية".