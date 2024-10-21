 حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصلية صاروخية كبيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصلية صاروخية كبيرة


نشر في: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 7:41 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 7:41 م

أعلن حزب الله، مساء اليوم الاثنين، أنه نفذ سلسلة من العمليات الدقيقة بـ"صلية صاروخية كبيرة" استهدفت عددا من المواقع العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي.

وقال "حزب الله" في بيان عبر منصة "تليجرام": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:10 من بعد ظهر يوم الاثنين 21-10-‌‏2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية".

وأضاف: "عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 21-10-‌‏2024، نفذنا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يفتاح حيث أصابت أهدافها بدقة".

وأوضح في بيان: "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 21-10-‌‏2024، مستعمرة كابري بصلية صاروخية".


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