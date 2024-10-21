قارب يقل 231 مهاجرا أفريقيا يصل إلى جزر الكناري الإسبانية

وصل قارب يقل 231 مهاجرا من أفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية، حسبما قالت قناة "إر تي في أي" التلفزيونية اليوم الاثنين، مضيفة أن هذا هو أكبر عددا من المهاجرين يصل إلى مجموعة الجزر التي تقع في المحيط الأطلسي في رحلة واحدة على الإطلاق.

وقالت خدمات الطوارئ، إن القارب وصل مساء أمس الأحد في جران كناريا.

وجرى نقل 3 من المهاجرين إلى المستشفى بسبب مشكلات صحية بسيطة، وهم الآن بصحة جيدة، وكان من بين المهاجرين 13 امرأة و58 قاصرا.

ونقلت قناة "إر تي في أي" عن المهاجرين قولهم إن القارب أبحر من جامبيا وأن الرحلة استغرقت 11 يوما وإنهم من مواطني جامبيا والسنغال ومالي وغينيا. وتبلغ أقل مسافة بين جامبيا وجران كناريا أكثر من 1500 كيلومتر.

ويصل المزيد من قوارب المهاجرين إلى جزر الكناري قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.

ووفقا لآخر دراسة أجرتها وزارة الداخلية الإسبانية، وصل نحو 31 ألف مهاجر هذا العام حتى الـ30 من سبتمبر.

ويعد هذا العدد أكثر من ضعف العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع قيام الحكومات باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر على طرق أخرى مؤدية إلى الاتحاد الأوروبي.