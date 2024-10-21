إسرائيل تقصف بيروت بعد تهديد لمؤسسة حزب الله المالية القرض الحسن

شن الجيش الإسرائيلي هجمات على ضواحي بيروت الجنوبية، بعد وقت قصير من توجيه تهديدات ضد مؤسسة القرض الحسن المالية التي يديرها حزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع هجمات على مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت في وقت متأخر اليوم الأحد، وقال شهود عيان في بيروت إن إسرائيل قصفت أهدافا في منطقة الشياح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ضواحي العاصمة اللبنانية المعروفة باسم الضاحية تعرضت أيضا للقصف. وأشار مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بيروت إلى سبع هجمات متتالية على الأقل.

في غضون ذلك، تم إخلاء بعض المناطق داخل العاصمة بيروت، حيث توجد مباني لفروع مؤسسة القرض الحسن، مثل سليم سلام والبسطة والنويري.