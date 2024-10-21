 تهديد أمني يعلق حركة الملاحة في مطار بن جوريون الإسرائيلي - بوابة الشروق
الإثنين 21 أكتوبر 2024 9:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تهديد أمني يعلق حركة الملاحة في مطار بن جوريون الإسرائيلي


نشر في: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 9:11 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 9:11 م

أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين، استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون بعد توقفها لمدة نصف ساعة، عقب تحذيرات من تهديد أمني.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان، إن "مروحيات وطائرات قتالية تابعة لسلاح الجو قامت باعتراض خمس مسيرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، قبل أن تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا خلو منطقة مطار بن جوريون من التهديدات.

بدورها، أشارت إدارة مطار بن جوريون إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي طالب بوقف حركة الملاحة وتحويل مسار الطائرات المدنية بشكل مؤقت، حتى يتم التأكد من زوال أي تهديد أمني في منطقة المطار.

وفي وقت لاحق، قالت سلطات المطار في تل أبيب، إن حركة الملاحة في المطار عادت لوضعها الطبيعي بعد اعتراض مسيرة كانت تستهدفه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك