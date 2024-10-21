تهديد أمني يعلق حركة الملاحة في مطار بن جوريون الإسرائيلي

أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين، استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون بعد توقفها لمدة نصف ساعة، عقب تحذيرات من تهديد أمني.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان، إن "مروحيات وطائرات قتالية تابعة لسلاح الجو قامت باعتراض خمس مسيرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، قبل أن تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا خلو منطقة مطار بن جوريون من التهديدات.

بدورها، أشارت إدارة مطار بن جوريون إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي طالب بوقف حركة الملاحة وتحويل مسار الطائرات المدنية بشكل مؤقت، حتى يتم التأكد من زوال أي تهديد أمني في منطقة المطار.

وفي وقت لاحق، قالت سلطات المطار في تل أبيب، إن حركة الملاحة في المطار عادت لوضعها الطبيعي بعد اعتراض مسيرة كانت تستهدفه.