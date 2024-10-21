تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 9ر2% على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من شهر أكتوبر الجاري، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات البلاد بلغت 77ر32 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 من أكتوبر بانخفاض قدره 9ر2% من 74ر33 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الجمارك الكورية.

وانخفضت قيمة واردات البلاد بنسبة 1ر10% إلى 77ر33 مليار دولار، ما نجم عنه عجز تجاري بقيمة مليار دولار.

ونمت صادرات كوريا الجنوبية في سبتمبر بنسبة 5ر7% على أساس سنوي لتصل إلى 7ر58 مليار دولار، مسجلة زيادة للشهر الـ12 على التوالي وفقا لبيانات حكومية.