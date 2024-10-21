يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، في جولة يلتقي خلالها عدة أطراف بشأن الحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرته كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ودعت هاريس في مقابلة تلفزيونية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وقالت "إننا نحتاج إلى إنهاء الحرب"، مشيرة إلى أن بلينكن سيلتقي بالأطراف المعنية في المنطقة خلال الأسبوع الجاري.

وقالت هاريس -المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي للانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل- إن "عدد الفلسطينيين الأبرياء الذين قتلوا في غزة غير مقبول"، لكنها أكدت في الوقت نفسه دعمها الدائم لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقل موقع أكسيوس عن مسئولين إسرائيليين قولهم إنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل يوم غد الثلاثاء في إطار جولة بالشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الخميس الماضي أنه سيرسل وزير خارجيته إلى إسرائيل لمحاولة الدفع نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد مقتل زعيم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.