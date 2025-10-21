 الأردن.. القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم من زوجته - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 2:58 م القاهرة
الأردن.. القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم من زوجته


نشر في: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 2:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 2:36 م

ألقى البحث الجنائي في الأردن، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان، إنّ سيّدة تقدّمت بشكوى للبحث الجنائي في عمّان بتعرّضها لسرقة مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي من قبل زوجها، بعد أن غافلها وقام بسرقة المبلغ من داخل المنزل وتوارى عن الأنظار.

وأضافت أن المبلغ هو جزء ثمن عقار قامت ببيعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي (وأبرزت الوثائق التي تشير لذلك).

وأشارت على أنّ فريقا تحقيقيا من البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية، حيث تمكّن فجر اليوم من تحديد مكان اختفاء الشخص المشتكى عليه ومداهمته وإلقاء القبض عليه.

وبحسب البيان، اعترف بالتحقيق معه بسرقة المبلغ، فيما تمكّن فريق التحقيق من ضبط 1.600 مليون درهم إماراتي، والتحقيق والبحث جارٍ عن باقي المبلغ.

