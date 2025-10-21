 خليل الحية عن دخول المساعدات: نطالب بمزيد من الدعم قبل الشتاء - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 1:48 ص القاهرة
خليل الحية عن دخول المساعدات: نطالب بمزيد من الدعم قبل الشتاء


نشر في: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 1:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 1:30 ص

أكد خليل الحية، القيادي في حركة حماس ورئيس وفدها المفاوض، أن متابعة الحركة مع الوسطاء خلال الأسبوع الماضي أظهرت التزامًا واضحًا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال الحية، في لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على قناة القاهرة الإخبارية، إن الكمية المتفق عليها من المساعدات دخلت بالفعل عبر المعابر، وفقًا لبنود اتفاق شرم الشيخ.

وأضاف أن الحركة تأمل في زيادة حجم المساعدات لتلبية احتياجات السكان، مشيرًا إلى أن حماس تطالب الوسطاء بمزيد من الجهود لتأمين دعم إضافي في مجالات الإيواء والمستلزمات الطبية والإغاثة الإنسانية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يتطلبه من تجهيزات عاجلة للمتضررين.

