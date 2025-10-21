خليل الحية يؤكد التزام حركة حماس باتفاق شرم الشيخ لتحقيق السلام والاستقرار في غزة

قال القيادي بحركة حماس ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية: «تحية لشعبنا الفلسطيني في كل مكان، وخاصة غزة التي تعرضت لقصف عنيف بحمم براكين المتفجرات والصواريخ، لكنها صمدت وثبتت».

وأضاف الحية، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على قناة القاهرة الإخبارية: «انتهت هذه الحرب بلا عودة، ونحن منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ نمتلك يقينًا وتصميمًا وعزمًا على المضي قدمًا في تنفيذ هذا الاتفاق حتى نهايته».

وأشار إلى أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية ملزمة بهذا الاتفاق، «لأننا نرى فيه كل الخير بإنهاء الحرب، ليعود شعبنا مطمئنًا ويعيش حياة طبيعية كباقي شعوب العالم».