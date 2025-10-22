تنظيم فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية في الغربية

شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، إقامة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الفنية والتوعوية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والأوقاف.

وتضمنت الفعاليات، عقد محاضرة توعوية بعنوان "الإدمان والشباب" بمكتبة إبيار الثقافية، بحضور عدد من طالبات مدرسة الشهيد عبد الحميد غبارة الإعدادية، إذ أكد خلالها الشيخ أحمد المزين، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، أن النفس البشرية مسئولية عظيمة يجب الحفاظ عليها وحمايتها من كل ما يؤذيها.

وأشار إلى أن تعاطي المواد المخدرة أمر محرّم شرعًا في جميع الديانات السماوية، لما له من أضرار جسيمة على صحة الإنسان وسلوكه، ودفعه لارتكاب العديد من الجرائم.

وفي محاضرة قصر ثقافة غزل المحلة، تناولت هبة المكاوي، مدربة التنمية البشرية، قضية زواج القاصرات، موضحة أن أحد أهم أسباب انتشار الظاهرة هو بعض التقاليد والأعراف المجتمعية، خاصة في الريف، خوفًا من تأخر الزواج.

وأكدت أن من أبرز تداعيات الزواج المبكر أو "زواج القاصرات" التسرب من التعليم، وعدم قدرة الفتاة على رعاية أبنائها، فضلًا عن الانعكاسات النفسية التي تتعرض لها، مثل اللجوء المستمر إلى أهلها في أبسط المشكلات، وعدم توافر الراحة النفسية مع الزوج، والشعور الدائم بالاكتئاب.

وضمن أجندة فعاليات شهر أكتوبر الجاري، تواصل المواقع الثقافية بالغربية، برئاسة وائل شاهين، تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والفنية وورش الحكي للأطفال، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، ومن بينها: "قصر ثقافة الطفل بطنطا، ومكتبة كفر حجازي، وبيت ثقافة قطور، ومكتبة كفر كلا الباب، ومكتبة قرية الأطفال، ومكتبة سمنود، وبيت ثقافة زفتى".